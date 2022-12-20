Избивали монтировкой и штык-лопатами: Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

Российский военный Виктор Масягин рассказал о пытках в украинском плену Фото: соцсети

Украинские военнослужащие жестоко пытали попавшего в плен российского бойца Виктора Масягина, пытаясь выяснить месторасположение Вооруженных сил РФ. Солдат провел в украинском плену почти четыре месяца, и все это время родственники считали его погибшим. Воспоминаниями о пребывании в плену Виктор поделился с сайтом «КП – Санкт-Петербург».

Пока допрашивали, сломали четыре ребра, пробили легкое. Били арматурами и штык-лопатами – несколько раз я терял сознание. Меня обливали холодной водой, приводили в чувство и снова пытали. Я ничего им не сказал, да толком ничего и не знал. Они суют мне карту на планшете, а я в ней не разбираюсь», – рассказал военнослужащий.

По словам Масягина, он попал в плен после неудачного стрелкового боя в тылу противника. Благодаря грамотным действиям Виктора, его товарищи смогли спастись, однако это стоило ему ранений плеч, правых руки и ноги, левого бедра и каждой ступни.

Жизнь военнослужащему спасло то, что солдаты ВСУ рассказали начальству о взятии в плен россиянина. После этого командование приказало пытавшим Виктора военным доставить его в Днепропетровск. Как признался бывший военнопленный, украинцы хотели расстрелять его, поскольку не смогли узнать у него нужной информации.

Как писал сайт KP.RU, в начале декабря Министерство обороны РФ заявило о возвращении в Россию с подконтрольной Киеву территории 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.