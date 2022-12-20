Tribune: Киев не может рассчитывать на успех на поле боя из-за больших потерь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потери украинской армии настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя, об этом сообщили во французском издание Tribune.

В статье отметили, что «на самом деле, при таком уровне потерь украинские вооруженные силы никогда не смогут вытеснить Россию».

Как подчеркнули авторы, западным странам вскоре придется «исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям» правительства Зеленского.

В публикации указывается, что «настанет день, когда американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец».

Как писал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила в видеообращении, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных. Позже слова главы ЕК о количестве погибших было удалено из официального ролика.

кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что главная задача для Украины заключается в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в состав альянса. При этом он добавил, что если вдруг Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет.