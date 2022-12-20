Глава Роскосмоса Борисов допустил эвакуацию российских космонавтов с МКС Фото: Telegram-канал Роскосмоса

Российские космонавты могут быть эвакуированы с Международной космической станции (МКС) в том случае, если повреждения на корабле «Союз МС-22» не удастся устранить, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Если ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль «Союз МС-22», который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В этом случае корабль «Союз МС-22» также будет возвращен на Землю в беспилотном режиме, уточнил гендиректор госкорпорации.

Напомним, в результате утечки из системы охлаждения температура на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Температуру планировалось снижать за счет изменения системы вентиляции. Авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая призвана поддерживать правильную температуру и влажность.

Позже специалистам Центра управления полетами удалось добиться снижения температуры на борту «Союза МС-22» после утечки в системе охлаждения. Также сообщалось, что Роскосмос обнаружил возможное место повреждения на космическом корабле.