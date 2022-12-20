Ивановская область полностью обновила действующий автопарк машин скорой помощи

В Ивановской области весь автопарк машин скорой помощи, которые ежедневно выходят на линию, полностью обновлен за последние несколько лет. Новая федеральная поставка позволит региону доукрепить материальную базу и заменить те машины, которые служат в резерве.

Губернатор напомнил, что за пять лет закупили 137 машин, в этом году поступило еще 14 единиц транспорта. Новый машины направят в районные больницы и на областную станцию скорой помощи. «У нас на рейсах где-то 150 автомобилей задействовано, но всегда же резерв требуется. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас больше не было машин со сроком службы свыше 5 лет. Каждый год будем пополнять автопарк скорых. Сейчас мы уже резерв обновляем», – сказал Станислав Воскресенский.

На данный момент в регионе 180 машин скорой помощи, из них 30 – в резерве, они выезжают только в случае, если основные – на ТО или в ремонте.

Все автомобили оснащены дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, специальными спинальными носилками для транспортировки пациентов с травмами спины, комплектом шин, медикаментов и расходных материалов. В новых автомобилях скорой помощи имеется все необходимое для срочной акушерской помощи и экстренной детской реанимации. В начале 2023 года также ожидается поставка еще 9 машин скорой медицинской помощи.

Отметим, ранее с предложением организовать единые централизованные закупки транспорта для всех регионов к правительству России обратился губернатор Станислав Воскресенский.