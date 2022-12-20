Мишустин предложил вовлекать ученых в решение задач технологического суверенитета России Фото: кадр из видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий призвал активнее вовлекать ученых в решение государственных задач.

"В условиях нарастающего давления на РФ все усилия должны быть сосредоточены на укреплении технологического суверенитета", - заявил Мишустин.

Также Мишустин отметил, что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд.

Он добавил, что правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном выразил мнение, что ограничения и давление некоторых стран Запада в отношении РФ обречены на провал. Подходы и взгляда России и Китая совпадают, и страны будут работать над архитектурой взаимовыгодного сотрудничества на фоне "возрастающего давления". Мишустин отметил, что глобальное мироустройство переживает серьезную трансформацию. Некоторые западные государства решили, что, используя экономические санкции, ограничения и политическое давление, можно навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других. Подобные попытки обречены на провал.

Также он подчеркнул, что у России и Китая совпадают подходы по многим проблемам современности.