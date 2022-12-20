«Украина нам не союзник»: Президент Хорватии осудил идею обучения солдат ВСУ в республике

Президент Хорватии Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал предложение премьер-министра страны Андрея Пленковича об обучении украинских военных в республике. Как заявил политик, Украина не является союзником Хорватии.

«Украина нам не союзник – ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в Евросоюз. Отправляйтесь на Украину и воюйте там», – ответил он хорватскому премьеру на мероприятии по случаю празднования юбилея военного колледжа имени Франьо Туджмана.

Кроме того, Миланович обратил внимание на плохое состояние материально-технического оснащения армии Хорватии. Президент обвинил в этом правительство республики.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Хорватии уже высказывался против подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории своей страны. Миланович заявлял, что не поддерживает вовлечение Загреба в украинский конфликт и как верховный главнокомандующий этого не одобряет.