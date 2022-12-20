Самарский гиперспектрометр для наноспутников успешно решает задачи в сфере умного земледелия

С помощью гиперспектральной съемки можно дистанционно и оперативно оценить состояние посевов культур

Самарские ученые совместно с сотрудниками Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН создали первый в России гиперспектрометр для наноспутников типа кубсат. Разработка уже четвертый месяц проходит испытания в космосе. Она показала успехи в сфере умного земледелия.

Гиперспектрометр позволяет получать данные, необходимые для определения вегетационных индексов, применяемых в сельском хозяйстве. Подобные индексы показывают различные параметры и свойства растений. Все это аграрии применяют для правильного ухода за посевами.

- Снимки, полученные в ходе испытания гиперспектрометра, позволили определить участки озимых посевов с наибольшей зеленой массой, с высоким количеством хлорофилла, а также проверить сельхозугодья на наличие проблемных посевов, - рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени С.П. Королева Роман Скиданов.

Кроме того, с помощью разработки удалось оценить физиологическое состояние растений – прямо из космоса проверить их на наличие стресса. Его вызывают нашествия насекомых-вредителей и неблагоприятные погодные условия (засуха, сильный ветер, внезапные заморозки).

Ученые отмечают, что данный гиперспектрометр – демонстратор технологии. В дальнейшем планируется запустить более современные модели.

Напомним, СНИУ им. Королева входит в состав НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Центр был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. В нем занимаются развитием пяти направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии и сектор новых инженерных компетенций.