Си Цзиньпин считает бессмысленным затягивание украинского кризиса Фото: REUTERS

Затягивание украинского кризиса бессмысленно, поскольку не отвечает интересам ни одной из сторон, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Об этом он заявил в телефонной беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон», – приводит слова политика Центральное телевидение Китая.

По словам лидера Китая, Пекин поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, но надеется на создание более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что США и НАТО должны вести всесторонний диалог с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран «Большой семерки» назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории республики.