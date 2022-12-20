Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 декабря 2022 14:49

Си Цзиньпин считает бессмысленным затягивание украинского кризиса

Пекин поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, подчеркнул политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Си Цзиньпин считает бессмысленным затягивание украинского кризиса

Си Цзиньпин считает бессмысленным затягивание украинского кризиса

Фото: REUTERS

Затягивание украинского кризиса бессмысленно, поскольку не отвечает интересам ни одной из сторон, считает председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Об этом он заявил в телефонной беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Китай твердо привержен позиции содействия примирению и проведению переговоров, считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствует интересам каждой из сторон», – приводит слова политика Центральное телевидение Китая.

По словам лидера Китая, Пекин поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости, но надеется на создание более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что США и НАТО должны вести всесторонний диалог с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран «Большой семерки» назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории республики.