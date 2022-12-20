В России вводятся штрафы до 1 млн рублей за фейковые карты страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заседании Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов о введении штрафов до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России.

Изменения вносятся в статью 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов» КоАП РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток, должностным лицам - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, будет изменена статья 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье планируется указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России».

Как сообщал сайт KP.RU, 4 марта 2022 года депутатами Госдумы были одобрены во всех трех чтениях поправки об ответственности за изготовление и распространение фейков. Как заявил Володин, таким образом «те, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, могут понести наказание».

В документе отмечалось, что срок за подобное преступление может составить до 15 лет, если распространенные фейки повлекли за собой тяжкие последствия. То есть самая суровая мера. В других же случаях предусмотрены штрафы, исправительные работы и прочее.

Так за распространение заведомо ложной информации возможен штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей.

За призывы к санкциям - штраф до 500 тысяч рублей.