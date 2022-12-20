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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 15:06

Брянский губернатор Богомаз: Беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе

Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы
София ГОНЧАРОВА
Брянский губернатор Богомаз: Беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе

Брянский губернатор Богомаз: Беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе

Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе.

По словам главы региона, в результате случившегося никто из людей не пострадал.

- В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля. Пострадавших нет, - написал он в посте в телеграм-канале.

Летом этого года Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У". Губернатор сообщил, что различные повреждения получили порядка 50 домов.

Также сайт KP.RU писал, что 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате случившегося погиб один человек, еще восемь граждан получили различные ранения.