Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, поздравив его с победой на выборах главы государства.

«В ходе телефонного разговора Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности», – сообщается на сайте Кремля.

Политики выразили уверенность на дальнейшее стратегическое партнерство России и Бразилии по всем направлениям и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС. Президента также договорились продолжать личные контакты.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября по итогам голосования на выборах президента новым лидером Бразилии стал Луис Инасио Лула да Сильва. Своего главного оппонента, действующего президента Жаира Болсонару, он опередил всего лишь на один процентный пункт.