Читатели китайской "Гуаньча" осудили обращение Минобороны Украины
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Читатели китайской газеты "Гуаньча" возмутились после послания украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву.
18 декабря военное ведомство Украины разместило в социальных сетях видеоролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня.
- Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая, - пишут китайские читатели.
Также некоторые из них признались, что "теперь, думая об этой стране, сердце больше не будет тревожится".
- Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение, - отмечают другой комментатор.
Ранее сообщалось, что в Китае подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.