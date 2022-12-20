Читатели китайской "Гуаньча" осудили обращение Минобороны Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайской газеты "Гуаньча" возмутились после послания украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву.

18 декабря военное ведомство Украины разместило в социальных сетях видеоролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня.

- Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая, - пишут китайские читатели.

Также некоторые из них признались, что "теперь, думая об этой стране, сердце больше не будет тревожится".

- Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение, - отмечают другой комментатор.

Ранее сообщалось, что в Китае подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.