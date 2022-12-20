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НовостиВ мире20 декабря 2022 15:58

Читатели китайской "Гуаньча" осудили обращение Минобороны Украины

Некоторые из них признались, что "теперь, думая об этой стране, сердце больше не будет тревожится"
София ГОНЧАРОВА
Читатели китайской "Гуаньча" осудили обращение Минобороны Украины

Читатели китайской "Гуаньча" осудили обращение Минобороны Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайской газеты "Гуаньча" возмутились после послания украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву.

18 декабря военное ведомство Украины разместило в социальных сетях видеоролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня.

- Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая, - пишут китайские читатели.

Также некоторые из них признались, что "теперь, думая об этой стране, сердце больше не будет тревожится".

- Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение, - отмечают другой комментатор.

Ранее сообщалось, что в Китае подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.