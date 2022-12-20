CNBC: Илон Маск начал поиски нового главы для Twitter Фото: REUTERS

Владелец Twitter Илон Маск начал активные поиски нового руководителя для Twitter, об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на источники.

«Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании», - заявил телеканал на своем сайте.

Как подчеркнул телеканал, Маск начал искать нового претендента на роль главы компании еще до публикации опроса.

Как сообщал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.

По завершении опроса 57,5% участников проголосовали за уход бизнесмена с поста главы Twitter, 42,5% высказались против

9 ноября 2022 года Маск сообщал, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter «будет делать много глупостей» в ближайшее время.

При этом ранее Маск заявлял, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы.

Кроме того, основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси говорил о личной виновности в том, что соцсеть подверглась корпоративному и государственному влиянию. Дорси отмечал, что компания стала «слишком могущественной», что стало ему «совершенно ясно» после того, как Twitter приостановил действие аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в 2021 году.