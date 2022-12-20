Во Львовской области ввели экстренное отключение света Фото: REUTERS

На Украине во Львовской области ввели экстренные отключения электричества из-за превышения лимитов потребления, об этом сообщила администрация региона.

«Из-за превышения лимита потребления «Укрэнерго» ввело во Львовской области аварийные отключения», - указано в сообщении администрации.

Как сообщал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года в Киевской области после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, появились проблемы с покрытием сотовой связи. Утром этого же дня экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве. Графики стабилизационных отключений не действовали.

13 декабря 2022 года премьер Шмыгаль заявлял, что экономика Украины может сократиться на 50% в 2022 году, если Россия продолжит атаковать национальную энергосистему и другую критически важную инфраструктуру. Он отметил, что понадобится порядка 1 млрд долларов для восстановления электроэнергетики и теплоснабжения в Украине в период текущей зимы.

Ранее президент Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом сообщал о последствиях российских ракетных ударов, в результате которых уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры.