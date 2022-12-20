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НовостиПолитика20 декабря 2022 17:26

В США не ждут прогресса от Ирана по ядерной сделке

Белый дом: США сняли с повестки ядерную сделку с Ираном
София ГОНЧАРОВА
В США не ждут прогресса от Ирана по ядерной сделке

В США не ждут прогресса от Ирана по ядерной сделке

Фото: REUTERS

Американская администрация решила снять с повестки вопрос восстановления ядерной сделки с Ираном. Сейчас в США не предвидят никакого прогресса в обозримой перспективе, заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

- Совместный всеобъемлющий план действий просто не в фокусе нашего внимания прямо сейчас. Он не стоит у нас в повестке, - сказал Кирби на брифинге.

В октябре в Белом доме заявляли, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вряд ли возможно в ближайшем будущем.

Напомним, в сентябре 2022 года глава МИД Франции Катрин Колонна на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подняла вопрос ядерных соглашений с Ираном и напомнила, что текст проекта соглашения находится на столе переговоров с марта, а Тегеран до сих пор не дал положительного ответа.