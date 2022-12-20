Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Суджанский район, один человек пострадал Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером 20 декабря сообщил об обстреле Суджанского района со стороны ВСУ.

В результате случившегося один человек пострадал.

- ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырёх снарядов упало в селе Махновка. Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Три дома повреждены три...Один из домой восстановлению не подлежит, - сообщил он в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что в обязательном порядке жителям будет оказана вся необходимая помощь.

18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате случившегося погиб один человек, еще восемь граждан получили различные ранения.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 20 декабря, что беспилотник атаковал энергообъект в Трубчевском районе. По словам главы региона, в результате случившегося никто из людей не пострадал.