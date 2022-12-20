Американский полковник Макгрегор: НАТО может использовать Польшу как плацдарм против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор считает, что США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

- Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: "Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности, - сказал специалист.

Макгрегор обращает внимание на то, что сейчас в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как "плацдарма против России" для американских военных.

Полковник также предполагает, что наступление американских сил, если такое случится, будет сопровождаться речами о мире, демократии и свободе, хотя на деле не будет иметь ничего общего с действительностью. Вероятнее всего это "будет похоже на Вьетнам", уточнил он.

- Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе, - заявил полковник США в отставке.

Накануне Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине обернулся против США и повлек за собой рост внешнего государственного долга Штатов свыше 30 триллионов долларов. По его мнению, США ведут затяжные и вялотекущие конфликты, которые истощают противника, однако в случае с российско-украинским конфликтом ситуация радикально изменилась, практически разорив в финансовом отношении Вашингтон.