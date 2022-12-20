Финалисты фестиваля «САМ.ФЕСТ» представили сборник музыкальных композиций накануне новогодних праздников

Песни финалистов попали в итоговый сборник композиций

Финалисты фестиваля «САМ.ФЕСТ», прошедшего летом в Самарской области, записали сборник музыкальных композиций. В работе над ним принял участие саунд-продюсер Андрей Самсонов, который помог конкурсантам максимально эффективно реализовать их замыслы, сохранив самобытный творческий подход каждого из них.

Фестиваль прошел на главном спортивном объекте областной столицы - стадионе "Солидарность Самара Арена". Глава региона Дмитрий Азаров, приветствуя конкурсантов, отметил, что энергетика, исходившая от участников, буквально сносила со сцены. Молодые музыканты со всей России представили итог своей работы в проекте. В сборник попали композиции, отобранные более чем из 1000 претендентов.

В итоговый сборник вошли: самарский коллектив «TRAMONTANA!», «Балакирь», GULNAR», Yanka Monkey, группа «Двадцать», «Инкогнито», Advinke, «ВЕСНУШКА», песни Алексея Занина и Розы Карим. Объединил сборник гимн фестиваля, написанный Андреем Самсоновым в соавторстве с участниками. Также «САМ.ФЕСТ» планируют провести во второй раз в 2023 году.