Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в ДНР, чтобы прекратить обстрелы городов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить системы ПВО в ДНР, чтобы прекратить обстрелы городов.

- ВС России делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО, - обратился Пушилин к президенту.

20 декабря Путин в Москве провел рабочую встречу с врио главы ДНР. Во время беседы Пушилин рассказал о целенаправленных украинских обстрелах городов республики, в результате которых гибнут мирные граждане.

18 декабря Пушилин сообщил, что в результате обстрела больницы украинскими силовиками пострадали люди. По его словам, ранены несколько человек, один из них получил тяжелое ранение, есть пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Позже он заявил о смерти одного из пострадавших.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк. Они выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО )"Град" по Ворошиловскому и Киевскому районам города. Обстрел начался ранним утром 15 декабря.