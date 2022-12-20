Производитель елочных игрушек дала советы, как выбрать качественные украшения на елку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елочные игрушки сейчас один из самых ходовых товаров. Гендиректор компании, которая производит елочные игрушки ручной работы, Светлана Емельянова дала советы, как найти качественную игрушку и отличить машинную работу от ручной.

Во многих магазинах некоторые игрушки выдают за ручную работу, но на самом деле это конвейер. Понять, хенд-мейд или машинное украшение можно по качеству узоров. Если они все идеально повторяют друг друга, это печать.

-Шар, расписанный рукой художника, индивидуален. Где-то лицо потолще, потоньше, где-то веточки по-другому расположены. При выборе стоит обратить внимание на эти детали, — рассказала Емельянова NEWS.ru.

Игрушки ручной работы покупают для семейных коллекцией. К тому же, такие шары подойдут для любого дерева и скрасят его.

В магазинах сейчас не так много стеклянных игрушек, так как китайские производители научились делать аналогичные формы из пластика.

- Если колпачок сверху не снимается, то товар выполнен из пластика, - говорит директор музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев.