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НовостиОбщество20 декабря 2022 20:57

Производитель елочных игрушек дала советы, как выбрать качественные украшения на елку

Сегодня найти стеклянные игрушки не так просто
Елена АКИМОВА
Производитель елочных игрушек дала советы, как выбрать качественные украшения на елку

Производитель елочных игрушек дала советы, как выбрать качественные украшения на елку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елочные игрушки сейчас один из самых ходовых товаров. Гендиректор компании, которая производит елочные игрушки ручной работы, Светлана Емельянова дала советы, как найти качественную игрушку и отличить машинную работу от ручной.

Во многих магазинах некоторые игрушки выдают за ручную работу, но на самом деле это конвейер. Понять, хенд-мейд или машинное украшение можно по качеству узоров. Если они все идеально повторяют друг друга, это печать.

-Шар, расписанный рукой художника, индивидуален. Где-то лицо потолще, потоньше, где-то веточки по-другому расположены. При выборе стоит обратить внимание на эти детали, — рассказала Емельянова NEWS.ru.

Игрушки ручной работы покупают для семейных коллекцией. К тому же, такие шары подойдут для любого дерева и скрасят его.

В магазинах сейчас не так много стеклянных игрушек, так как китайские производители научились делать аналогичные формы из пластика.

- Если колпачок сверху не снимается, то товар выполнен из пластика, - говорит директор музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев.