Илон Маск назвал условие своего ухода с поста главы компании Twitter

Илон Маск заявил, что уйдет с поста главы Twitter. Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что собирается оставить пост главы компании Twitter. Об этом он написал на своей странице в одноименной социальной сети.

Миллиардер отметил, что прежде чем уйти с поста главы компании, он собирается найти себе преемника.

«Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», - написал Маск, добавив, что собирается возглавить сразу два отдела компании Twitter по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Предприниматель добавил, что после ухода со своей нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Напомним, американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.

По завершении опроса 57,5% участников проголосовали за уход бизнесмена с поста главы Twitter, 42,5% высказались против

9 ноября 2022 года Маск сообщал, что принадлежащая ему сеть микроблогов Twitter «будет делать много глупостей» в ближайшее время.

Тем временем телеканал CNBC сообщил, что Илон Маск начал поиски нового главы для Twitter.