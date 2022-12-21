Что произошло в ночь на 21 декабря

Путин посещал штаб СВО 16 декабря. Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин был в штабе СВО 16 декабря. Песков не уточнил местонахождение штаба.

Путин на встрече с Пушилиным назвал острой ситуацию с безопасностью в ДНР. Президент предложил отдельно обсудить безопасность в ДНР с учетом усиливающихся обстрелов Донецка со стороны ВСУ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта.

Начался вывод из сухого дока после ремонта и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Операция по выводу судна продлится около месяца.

Путин заявил, что иностранные СМИ и правозащитники замалчивают обстрелы ВСУ жилых кварталов Донецка.

Американские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский находится на пути в Вашингтон, в среду 21 декабря планируется его встреча с Джо Байденом и выступление в американском Конгрессе.

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, гремят взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на жителей Запорожья.

В США назвали украинские законы об отмене русского языка проявлением национализма. Обозреватель Дохерти призвал требовать отмены радикальных украинских языковых законов.

В США назвали мигрантский кризис на южной границе вторжением. Журналист Карлсон рассказал, что из-за мигрантов приграничные города выглядят как находящиеся «в состоянии войны».

В России обсуждается повышение пошлин на пиво из недружественных стран. Ограничения могут коснуться всех членов Евросоюза, Великобританию, Японию, Австралию и США.

«Роскосмос» построит два завода по производству спутников. Часть средств для строительства заводов планируют привлечь через облигации.