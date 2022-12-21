Еврокомиссия разрешила ФРГ выделить 34,5 млрд евро энергоконцерну Uniper

Еврокомиссия одобрила выделение из бюджета ФРГ 34,5 млрд евро на рекапитализацию энергоконцерна Uniper, а также еще 6,3 млрд евро для поддержки бывшей «дочке» Газпрома компании SEF.

Однако, были выдвинуты ряд условий. Отмечается, что «Uniper откажется от определенных частей своего бизнеса, которые представляют собой значительную часть ее прибыли». Данная мера подразумевает отказ концерна от электростанций в Германии и Венгрии, которые компания должна продать, а также отказаться от своей доли в нескольких международных проектах. Ранее Еврокомиссия уже одобрила национализацию Uniper.

SEFE должна продать бизнес в Болгарии, Венгрии, Мексике, Румынии, Словакии, Чехии и Швейцарии.

Немецкий концерн Uniper, который ранее был крупнейшим импортером российского газа, после введения Евросоюзом антироссийских санкций против России стал терпеть большие убытки на фоне снижения поставок. В начале ноября этого года компания заявила об убытке в 40 млрд евро из-за сокращения поставок голубого топлива из России.