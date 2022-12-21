Spiegel: ФРГ испытывает проблемы с техническим состоянием БМП Puma

Oперативная готовность 18 БМП Puma упала до нуля Фото: EAST NEWS

Во время учений немецкая армия столкнулась с техническими проблемами с бронированными машинами пехоты (БМП) Puma. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на письмо командира 10-й танковой дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера руководству армии и Министерству обороны ФРГ.

Как передает издание, за восемь дней военных учений оперативная готовность 18 БМП Puma упала до нуля. Фон Бутлер назвал это «полным провалом». Издание сообщает, что письмо вызвало в Бундесвере «негодование».

Напомним, накануне глава группы оборонных компаний KNDS, объединяющей часть немецких и французских производителей оружия, Франк Хаун сказал о том, что при военном конфликте Бундесвер сможет защитить только небольшой город, подобный Аугсбург, указав на то, что страны НАТО готовы к обороне только за счет сильного партнера в виде США.