В МИД РФ заявили об отказе России и Индии от доллара и евро в торговле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва и Нью-Дели на данный момент принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле. Такое заявление сделал директор второго департамента Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Тем не менее, по словам Кабулова, для полноценного перехода необходимо до конца решить проблему дисбаланса в торговых операциях. Как уточнил дипломат, на данный момент Нью-Дели закпокупает у России больше чем, продает, «больше чем в пять раз».

«Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо», - уточнил он.

Напомним, 12 декабря этого года банки России получили разрешение для открытия счетов в рупиях для осуществления взаимных расчетов с компаниями Индии. Как заявил глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай, такие меры позволят Индии уйти от торгового дефицита с Россией, нарастив экспорт.