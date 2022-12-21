Шойгу доложит Путину о итогах деятельности Вооруженных сил России в 2022 году

Владимир Путин Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с докладом о итогах деятельности Вооруженных сил России в 2022 году в ходе расширенного заседания Коллегии Минобороны РФ, которое проведет глава государства Владимир Путин.

В ходе мероприятия российский лидер также поставит задачи на следующий год. Заседание состоится в среду, 21 декабря, в Национальном центре управления обороной.

Напомним, в конце ноября Владимир Путин заявил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года президент России провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, рассмотрев вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях.