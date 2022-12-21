Бизнес-коуч дала советы, как разрешать конфликтные ситуации на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бизнес-коуч и топ-менеджер международной компании AXENIX Анастасия Иволина-Райская дала советы, как выходить из конфликтных ситуаций на работе. Не всегда столкновения в коллективе приводят к негативным последствиям. Иногда они, наоборот, привлекают внимание к проблеме, которая влияет на работу всего коллектива.

Бояться конфликтов не стоит, они возникают во всех сферах жизни, но важно себя правильно вести. Столкновение показывает, что участники не умеют договариваться. Но при этом честный и открытый конфликт становится катализатором для принятия решений. Если люди высказывают свое мнение, то становится понятно, что произошло и как решать ситуацию.

Работодателям стоит внимательно следить за коллективом. О том, что назревает конфликт, говорит снижение общей мотивации команды или некоторых ее представителей. В разговорах фокус смещается в негатив, появляются недомолвки, недосказанность, объединение в мини-группы.

- Порой конфликт порождает тот факт, что привычные ценности и устои изжили себя, и нужны новые тактики, смена подходов. Руководитель должен сесть за стол переговоров со сторонами, - говорит бизнес-коуч "Газете. Ru".

А вот игнорировать конфликтные ситуации нельзя. Но при этом нельзя занимать чью-то сторону, иначе это может плохо закончиться.

- Не стоит обсуждать конфликты с другими коллегами. Не ищите виноватых, а организуйте пространство для конструктивных переговоров. Если решить вопрос на своем уровне не получается и под угрозой вся работа, то стоит привлекать к ситуации непосредственное руководство, - заключила эксперт.

Психолог АСТ, терапевт, коуч «Психодемии» Людмила Головина также дала советы, как выстроить личные границы в рабочем коллективе, сохранив при этом эффективность работы и не испортив отношения с коллегами. Психологический комфорт и сохранение личных границ, это задача самого сотрудника, пишет газета "Известия".

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева рассказала корреспонденту ФАН, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.