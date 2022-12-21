Юрист Поздняков сообщил, что россиян освободили от передачи документов о поверке счетчиков

Сведения о проверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд Фото: pixabay.com

Россияне больше не обязаны передавать копии документов о проверке счетчиков исполнителю коммунальных услуг. Об этом сообщил агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, Верховный суд признал, что с 1 сентября 2022 года соответствующий пункт Правил предоставления коммунальных услуг перестает действовать.

Это объясняется тем, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд.

Таким образом, они сразу становятся доступны в государственном ресурсе и являются главным подтверждением проверки, а бумажное свидетельство теперь носит только факультативный характер, уточнил Поздняков.

Как ранее писал сайт KP.RU, традиционная ежегодная индексация тарифов на коммуналку пришла россиянам раньше срока. С 1 июля 2023 года ее перенесли на 1 декабря 2022 года. То есть в 2022 году коммуналка подорожает дважды: как обычно, с 1 июля и второй раз, с 1 декабря. Но взамен, как обещают в правительстве, на 2023 год тарифы будут заморожены, а следующее повышение платы случится только 1 июля 2024 года.