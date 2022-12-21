Врач объяснила, как защититься от гриппа и ОРВИ при посещении общественных мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ растет. Но отказываться от посещения массовых мероприятий россияне не готовы. Предновогодняя суета, школьные утренники, корпоративы – вс это повышает риски заразиться. Врач-терапевт Валерия Румянцева дала советы, как снизить воздействие на организм и избежать встречи с простудами.

Лучшей профилактикой заболевания является вакцинация, но делать ее нужно заблаговременно. В настоящий момент прививочная кампания уже завершена, так что за профилактикой стоит обращаться к другим средствам.

Идеальный вариант - это придерживаться ЗОЖ, но для многих он недоступен. Поэтому нужно исключить хотя бы спиртное, так как оно сильно ослабляет наш иммунитет и даже микрочастиц вируса будет достаточно, чтобы заразиться.

- Я советую в период высокого риска заражения гриппом носить маску и перчатки, пользоваться антисептиком. Эти меры зарекомендовали себя еще во время пандемии. Сейчас они также помогут защитить человека в общественных местах, – уточнила врач Валерия Румянцева.

Для походов по магазинам лучше выбирать время, когда скопление людей в торговых центрах минимальное.

- Если вы сами выбираете место, куда хотите пойти, то поинтересуйтесь, озаботились ли там средствами для обеззараживания воздуха. Это будет актуально для салонов красоты и фитнес-центров, – цитирует слова врача интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Несмотря на вспышки заболеваемости, в России не планируется вводить систему QR-кодов. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Среди основных симптомов болезни - повышение температуры, кашель, слабость, ломота в теле, сообщает РИАМО.

Медики не исключили, что ситуация с этими заболеваниями может значительно ухудшиться уже к концу декабря. Это объясняется «иммунным долгом», который мы накопили перед вирусами гриппа, два года отдавая его новой коронавирусной инфекции, сообщает "360".