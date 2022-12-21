Европейская ракета-носитель Vega-C с двумя спутниками упала через две минуты после запуска. Фото: European Space Agency

Запуск европейской ракеты-носителя Vega C со спутниками Pleiades Neo 5 и 6 закончился неудачей. На трансляции YouTube канала компании-оператора Arianespace можно увидеть, как ракета упала всего через две минуты после запуска.

Старт с космодрома Куру, расположенном во Французской Гвинее, произошел в 2:47 по парижскому времени (4:47 по московскому времени). Спустя две минуты и 27 секунд, когда ракета, достигнув высоты около 105 километров, начала резко снижаться.

Как заявил представитель компании, по предварительным данным, это произошло из-за технических неполадок.

Ракета Vega C итальянского производства должна была вывести на орбиту два спутника: Pleiades Neo 5 и 6, которые должны были дополнить выведенные на орбиту в апреле и августе 2021 года спутники группировки Pleiades Neo 3 и 4. Отмечается, что данные аппараты могут делать снимки Земли в сверхвысоком разрешении до 30 сантиметров.