Стоимость евро по отношению к рублю продолжила расти Фото: REUTERS

Доллар и евро в среду, 21 декабря 2022 года, продолжили свое укрепление относительно российской валюты. Так европейская валюта поднялась выше 75 рублей, что произошло впервые с 29 апреля текущего года, а американская - торговалась в районе 70 рублей. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Максимальный курс евро зафиксировали в 8:40 по московскому времени. Он составил 75,0175 рубля. По данным на 9:46 стоимость европейской валюты немного снизилась, составив около 74,6 рубля. Курс доллара на пике достиг 70,67 рубля, но к 9:46 упал ниже 70,2 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что оптимальный для страны курс доллара колеблется в диапазоне 70-80 рублей. По его словам, низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей.