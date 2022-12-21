Семейный психолог перечислила подарки, которые не стоит дарить детям на Новый год Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Впереди Новый год и родители задумываются о подарках детям. Но некоторые из них дарить не стоит, чтобы не испортить праздник мечты.

Детский психолог Наталья Наумова посоветовала перед выбором презента узнать о желаниях детей, чтобы они получили то, на что надеются. К тому же, для каждого ребенка должен быть свой индивидуальный подарок, а не банальный. К тому же, не стоит осуществлять мечту родителей, выбирая презент для ребенка.

- Часто родители думают, что не получили сами в детстве, то подарят своему ребенку и он будет рад. Но происходит разочарование. Не нужно также дарить вещи, которые все равно будут куплены, - советует психолог.

Еще один нехороший подарок – вещи впрок. Когда ребенок маленький, но ему покупают что-то на будущее.

Подарки, связанные с учебой, дополнительные тетради, ручки, карандаши явно не тянут на новогоднюю мечту.

К этому же списку относится одежда, ее приобретут и так.

- Очень много разочарований от детей, когда они ждали робота или другую суперигрушку. Вместо этого родители купили сапоги, куртку и брюки, - рассуждает психолог в беседе с NEWS.ru.

Родители думают, что одели, обули ребенка и все хорошо, но ребенок разочарован, потому что это обыденность, а хочется чуда.

- Нужно отойти от практичности в подарке и сконцентрироваться на том, чтобы доставить радость к ребенку, — добавила Наумова.