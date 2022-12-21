Михаил Дегтярев: «Наши предприятия должны работать уверенно»

Глава региона подчеркнул, что развитие именно агропромышленного комплекса позволит решать задачу продовольственной безопасности. Фото: правительство Хабаровского края

Темой очередного заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края стало развитие агропромышленного комплекса. Под председательством губернатора Михаила Дегтярева участники заседания обсудили решение актуальных для отрасли проблем: выбытия поголовья и сокращения посевных площадей.

В начале совещания глава региона отметил особую значимость агропромышленного комплекса (АПК) для края.

- Именно развитие АПК решает задачу продовольственной безопасности. Наши предприятия должны уверенно работать, обеспечивая снабжение края, как в текущих условиях, связанных с антироссийскими санкциями, так и с расчетом на перспективу, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Решение проблемы сокращения посевных площадей и поголовья находится в работе краевого министерства сельского хозяйства, которое восстанавливает и наращивает производственные объемы, уделяя особое внимание местным производителям. Губернатор отметил, что от такой серьезной работы не следует требовать сиюминутных результатов, однако первые большие шаги уже были сделаны за 2022 год.

Согласно докладу министра сельского хозяйства Павла Сторожука, объем посевных площадей в текущем году удалось увеличить на 1,7 тысяч гектаров. На ноги встает мелиоративный комплекс, в части которого отмечается строительство новой линейной мелиоративной системы, а в оборот было введено 1,8 тысяч гектаров земель. Кроме того, сельскохозяйственные организации усилили работу по производству молока более чем на 20 процентов.

Результаты, вселяющие оптимизм, достигаются не без поддержки отраслевых предприятий и индивидуальных предпринимателей со стороны государства. Выделяемые гранты позволяют развивать картофелеводство и овощеводство, а за счет субсидий оплачивается лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, в следующем году гранты пойдут на наращивание мощностей хранения картофеля и овощей в СПХ «Колос» в селе Константиновка, а в Мичуринском начнутся работы по масштабированию фермы, занимающейся разведением коз. Помимо прочего, к вводу в эксплуатацию готовится современный свинокомплекс «СКИФАГРО ДВ».

Губернатор вновь напомнил суть выбранного курса, которого придерживаются краевые власти при поддержке предприятий.

- Если проекты дают хорошие результаты, значит, их нужно масштабировать. А тем, предпринимателям, которые не обращались к государству, важно оказывать методическую помощь, разъяснять. Многие из них не верят в пользу такой работы, поэтому надо протянуть им руку и показать возможности мер господдержки, - пояснил Михаил Дегтярев.

В конце заседания глава региона пообещал, что следующим летом лично проверит ход реализации проекта строительства свинокомплекса и результаты выполнения поручений в части расширения козоводческой фермы.