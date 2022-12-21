В Казахстане сообщили о планах отправки пробной партии нефти в ФРГ в январе 2023 года Фото: REUTERS

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» планирует совершить пробную отправку партии нефти в ФРГ в январе следующего года. Такое заявление сделал глава компании Магзум Мирзагалиев.

В компании уточняется, что накануне в режиме видео-конференц-связи Мирзагалиев провел переговоры со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также провел в Астане встречу с депутатом Бундестага Кристианом Гёрке. Отмечается, что были подняты вопросы экспорта нефти из Казахстана на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который в свою очередь снабжает топливом Берлин, а также большую часть восточной Германии.

«Согласно поручению президента Казахстана, «КазМунайГаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года», - заявил глава компании.

Немецкий депутат в свою очередь выразил заинтересованность в поставках нефти из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». Глава «КазМунайГаз» заявил о возможности экспорта черного золота в ФРГ по данному нефтепроводу, но указал на необходимость решения контрактных и технических вопросов.