Россия и Белоруссия перенимают практику США в ядерной сфере

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия перенимают практику Соединенных Штатов в ядерной сфере, организуя подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных под возможность применения боеприпасов с ядерными боеголовками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Минск.

"Подчеркну, что такая форма сотрудничества не наше изобретение - США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - констатировал Путин.

То есть по факту союзники Вашингтона, не входящие в число ядерных держав, в ходе совместных учений обучаются применению ядерного оружия. Теперь такой же подход применяется и Москвой.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия является союзником России в прямом смысле этого слова.

Напомним, президент Российской Федерации назвал результативными переговоры с главой Белоруссии, которые прошли в Минске 19 декабря.