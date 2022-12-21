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НовостиВ мире21 декабря 2022 7:55

Конгрессвумен раскритиковала планы Зеленского выступить в Конгрессе США

Конгрессвумен Грин назвала решение Зеленского выступить в Конгрессе США абсурдом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Конгрессвумен раскритиковала планы Зеленского выступить в Конгрессе США

Конгрессвумен раскритиковала планы Зеленского выступить в Конгрессе США

Фото: REUTERS

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин назвала абсурдными планами «теневого президента» Владимира Зеленского выступить в Конгрессе США.

«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата - Украины. Это абсурд», - написала конгрессвумен в своем Twitter, призвав поставить США на первое место.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, Белый дом подтвердил, что президент Украины посетит Вашингтон в среду, 21 декабря 2022 года, отметив, что речь идет об официальном приглашении. Как уточнили в администрации президента США, во время своего визита Зеленский проведет встречу с американским лидером Джо Байденом, а также выступит в Конгрессе США.