Минфин США намерен обсудить снижение предельной цены на российскую нефть

США рассчитывают снизить потолок цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены обсудить с союзниками дальнейшее снижение предельной стоимости российской нефти, потолок цен на которую в соответствии с санкциями установлен на уровне 60 долларов за баррель. Об этом заявил первый замминистра финансов США Адевале Адейемо в интервью агентству Reuters.

Представитель американского Минфина подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше препятствовать получению Москвой дохода от энергоресурсов. Адейемо утверждает, что уже есть первые результаты санкционного давления в этой сфере. По его словам, в ноябре Россия заработала на нефти меньше, чем в октябре.

Как ранее писал KP.RU, после долгих согласований по предполагаемому потолку цен на российскую нефть, западные страны уговорились на 60 долларов за баррель. Потолок, как объявлено, может корректироваться, если мера "не достигнет своей цели". Первый пересмотр запланирован на середину января.

Будет и переходный период. "Потолок" не будет применяться к нефти, загруженной на суда до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

В коалицию, которая принимает эти ограничения, входят страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и Евросоюз.