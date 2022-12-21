The Guardian: отправка Украине систем Patriot создаст долгосрочные проблемы для НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону нужно хорошо подумать, прежде чем передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом в статье для The Guardian пишет старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.

Как отмечается в статье, отправка подобных комплексов Украине создаст долгосрочные проблемы для Североатлантического альянса. Так автор указывает риск западных стран ослабить свои позиции перед Китаем, поскольку их запасы таких систем сильно ограничены. Кроме того, Уотлинг обращает внимание на то, что расход боеприпасов на Украине гораздо превышает имеющиеся запасы.

«В случае таких систем, как Patriot, задача усложняется, поскольку производство высокоточного оружия, такого как ракеты ПВО, занимает гораздо больше времени, чем производство неуправляемых артиллерийских снарядов», - уточняет автор статьи.

Уотлинг призвал Вашингтон сбалансировать помощь, которую оказывают Киеву, учитывая при этом потребности собственной безопасности. «Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям», - отметил он.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. Как писал сайт KP.RU, в заявлении говорится о планах Вашингтона обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению ракетной батареи. Отмечается, что обучение, которое планируют вести «в одной из третьих стран», в итог «займет некоторое время».