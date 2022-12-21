Антон Хабибуллин Фото: Кадр видео

Умер Антон Хабибуллин, гитарист группы "Танцы минус". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя музыкального коллектива Вячеслава Петкуна.

По его словам, Антон Хабибуллин скончался в реанимации столичной больницы.

"Да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции", - уточнил Петкун.

Антон Хабибулин вошел в состав "Танцев минус" в 2006 году. Он играл на электрогитаре. Также выступал в группах СБПЧ, ARTEMIEV и "Моральный Кодекс".

Напомним, группа "Танцы минус" появилась на свет в 1996 году, незадолго до фестиваля "Поколение-96". Там-то музыканты в первый раз и "засветились": их отметили и критики, и коллеги. Группа впоследствии выпустила шесть студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2021 году. Группа - лауреат премии "Золотой граммофон" за песни "Цветы", "Половинка" и "Оно".