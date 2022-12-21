В парламенте Венгрии назвали ошибкой попытку Запада сделать из Украины военную базу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны допустили стратегическую ошибку, пытаясь превратить в военную базу Украину. Такое мнение высказал спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер.

«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», - заявил парламентарий в эфире радиостанции InfoRadio.

Спикер парламента Венгрии отметил, что принятие западными странами антироссийских санкционных ограничений говорит о попытке как можно больше отделить Москву от Европы как с политической, так и с экономической точки зрения.

По его словам, что инициативы по ограничительным мерам в отношении России изначально поступали не от стран Европы, но по каким-то причинам «европейская политическая элита стала их горячим сторонником».

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал потолок цен на российский газ вредной мерой, которая будет опасна для европейской экономики.