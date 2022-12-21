Глава Амурской области Василий Орлов: «Подарки к Новому году получат все дети из семей мобилизованных»

Детей мобилизованных амурчан пригласят на новогодние елки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети из семей мобилизованных амурчан получат подарки и приглашения на новогодние елки. В преддверии праздников глава Амурской области Василий Орлов дал поручение особо позаботиться о семьях военнослужащих.

«Приближаются новогодние праздники - время елок, подарков и детских утренников. Повышенное внимание сейчас нужно уделить детям из семей мобилизованных жителей области. Все дети должны получить новогодние подарки, уже решено, что они будут закуплены за счет средств фонда «Доброта». Главам районов необходимо лично проследить за проведением новогодних елок на своих территориях с учетом эпидемиологической ситуации и проконтролировать, чтобы дети из семей участников СВО получили на них приглашения», - отметил Василий Орлов в ходе областного штаба по поддержке семей участников спецоперации.

Единовременные выплаты в 150 тысяч рублей уже поступили на счета 99,6 % мобилизованных жителей региона. Кроме того, 98 % семей военнослужащих, подавших заявления, получили компенсацию расходов на услуги ЖКХ. С семьями, не обратившимися за материальной помощью, сотрудники регионального министерства соцзащиты работают в индивидуальном порядке. «Детские» выплаты – по 10 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка до 18 лет – также перечислены всем семьям бойцов, подавшим заявления.

В бытовых вопросах близким мобилизованных помогают районные штабы по оказанию поддержки. Кроме оформления и получения выплат амурчане обращаются в них с просьбами помочь с доставкой дров, угля или расчисткой снега.