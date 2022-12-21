Госдума приняла в итоговом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии Фото: REUTERS

Госдума Росси в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому лица принимающие участие в диверсионной деятельности отныне будут преследоваться по уголовным статьям в плоть до пожизненного заключения. Наказание грозит за создание диверсионного сообщества в РФ, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

Напомним, 14 декабря 2022 года депутаты Госдумы приняли на рассмотрение законопроект о пожизненном заключении за диверсионные действия. Сайт KP.RU подробно писал об уголовной ответственности по каждой новой статье.

Депутаты во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным предлагают три новые статьи в УК РФ с максимальным наказанием вплоть до пожизненного заключения: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".