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НовостиНаука21 декабря 2022 9:34

В "Роскосмосе" сообщили о подписании соглашения Россией и Китаем о работах по изучению Луны

Россия и Китая договорились о создании научной лунной станции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В "Роскосмосе" сообщили о подписании соглашения Россией и Китаем о работах по изучению Луны

В "Роскосмосе" сообщили о подписании соглашения Россией и Китаем о работах по изучению Луны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в среду, 21 декабря, заявил о подписании межправительственного соглашения России и Китая по созданию научной лунной станции.

«Мы перейдём к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнёрами – это строительство будущей лунной базы», заявил глава госкорпорации, напомнив, что в прошлом году был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), а накануне Москва и Пекин подписали соглашение о совместных работах в данной области.

Напомним, в ноябре этого года «Роскосмос» сообщил, что направит выделенные российским правительством дополнительные 6,5 млрд рублей на исследования Луны и Венеры. Отмечалось, что средства пойдут также на исследования астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения. Госкорпорация также заявила о планах профинансировать работы в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс».