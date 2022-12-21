Путин не собирается поздравлять Макрона с юбилеем по телефону

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не планирует телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который 21 декабря отмечает 45-летие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном поздравлении французского политика с юбилеем.

"Сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном", - констатировал пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков также добавил, что по поводу возможной отправки поздравительной телеграммы в Елисейский дворец информации пока нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон заявил, что по-прежнему считает необходимым предоставление гарантий безопасности России после завершения украинского конфликта.

Напомним, президент Франции считает, что прямой контакт с Владимиром Путиным важен для возобновления взаимодействия между странами. По оценке французского политика, российско-украинский конфликт завершится переговорами и он не видит других вариантов.