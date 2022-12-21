Песков заявил, что Минобороны России принимает все меры для улучшения ситуации с безопасностью в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации принимает все меры для улучшения ситуации с безопасностью в Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент охарактеризовал ситуацию в республике как очень сложную. По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы выправлять ситуацию в лучшую сторону», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о возможности удовлетворения просьбы врио главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) в регион.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР в минувший вторник, 20 декабря, заявил, что обеспечение безопасности в Донецке с учетом усиливающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) требует отдельного обсуждения, назвав ситуацию с обеспечением безопасности в регионе острой.