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НовостиПолитика21 декабря 2022 9:54

Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию РФ

Песков заявил, что Путин огласит послание Федеральному собранию РФ после Нового года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию РФ

Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию РФ

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию РФ уже в 2023 году. Такое заявление в среду, 21 декабря, сделал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание … Это уже произойдет в следующем году. По срокам будем ориентировать и уточнять», - заявил представитель Кремля, отметив, что на данный момент «уже по времени график идет очень напряженный».

Песков также сообщил, что по данному вопросу консультации президента с Конституционным судом не было, а также не стал комментировать причину переноса, указав на график главы государства.

«Я пока оставлю без комментария. Это просто рабочий график. Это двигается чуть-чуть вправо-влево. Здесь возможны незначительные передвижения, они не влияют на факт оглашения», - заявил он, отметив, что главное сам факт оглашения послания.

Напомним, президент России ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию РФ, подводя итоги года и устанавливая стратегические ориентиры. Традиционно данное мероприятие проходит в начале года, однако в прошлом году Путин огласил его в апреле.