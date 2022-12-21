Песков рассказал, когда Путин огласит послание Федеральному собранию РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию РФ уже в 2023 году. Такое заявление в среду, 21 декабря, сделал, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание … Это уже произойдет в следующем году. По срокам будем ориентировать и уточнять», - заявил представитель Кремля, отметив, что на данный момент «уже по времени график идет очень напряженный».

Песков также сообщил, что по данному вопросу консультации президента с Конституционным судом не было, а также не стал комментировать причину переноса, указав на график главы государства.

«Я пока оставлю без комментария. Это просто рабочий график. Это двигается чуть-чуть вправо-влево. Здесь возможны незначительные передвижения, они не влияют на факт оглашения», - заявил он, отметив, что главное сам факт оглашения послания.

Напомним, президент России ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию РФ, подводя итоги года и устанавливая стратегические ориентиры. Традиционно данное мероприятие проходит в начале года, однако в прошлом году Путин огласил его в апреле.