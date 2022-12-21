Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза России Медведевым в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Россия и Украина приступят ко всестороннему диалогу, политическим путем устранят конфликт Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился 21 декабря 2022 года с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Пекине, который прибыл в республику по приглашению Коммунистической партии Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Основной темой встречи был вопрос мирного урегулирования конфликта в Украине.

"По проблеме украинского кризиса КНР занимает объективную и справедливую позицию, - подчеркнул Си Цзиньпин. - Надеюсь, что заинтересованные стороны проявят сдержанность и приступят ко всестороннему диалогу, политическим путем устранят обеспокоенность друг друга в сфере безопасности".

Как генеральный секретарь Центрального комитета КПК, Си Цзиньпин встретился с Медведевым в государственной резиденции "Дяоюйтай". Он высказался за мирное политическое урегулирование украинского кризиса.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай намерен принимать активное участие в восстановлении мира между Россией и Украиной. Пекин придерживается позиции собственного видения разрешения конфликта и в соответствии с этим принимает внешнеполитические решения в этом вопросе. .

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства. Об этом он заявил на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.