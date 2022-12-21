Матвиенко назвала главное условие переговоров с Украиной

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сейчас нет никаких предпосылок для начала переговоров между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в среду, 21 декабря 2022 года.

По словам председателя верхней палаты российского парламента, главное условие для начала переговорного процесса – это признание Киевом "реалий, существующих на сегодня"

"По-другому мы не видим возможность начала переговоров", - констатировала Матвиенко.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же пресс-конференции Валентина Матвиенко подчеркнула, что вторая волна мобилизации не планируется в России, более того, эта тема ни разу не обсуждалась в Совете безопасности страны.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "смешными" призывы западных политиков к переговорам России и Украины.