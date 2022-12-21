Постпред России в Вене заявил о сохранении угрозы создания ядерной бомбы Украиной Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы, несмотря на инспекцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметил российский постпред, теоретически Киев обладает необходимым потенциалом для того, чтобы изготовить «грязную» бомбу.

«Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями, знаниями … В принципе, действительно, угроза такая есть», - заявил дипломат, отметив, что доверяет представителям Министерства обороны РФ, которые ранее заявили о наличии подобных планов у Киева.

По его словам, главная часть инспекции МАГАТЭ была основана на отборе проб, которые направили в сертифицированные лаборатории ряда стран. Ульянов заявил, что на данный момент результаты неизвестны, поэтому говорить о том, что ничего не найдено и Украина не создает грязную бомбу, рано.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека РФ заявил, что в мире с каждым днем нарастает угроза ядерной войны.