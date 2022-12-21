Психолог составила чек-лист безболезненного выхода на работу после новогодних каникул Фото: Мария ЛЕНЦ

В новогодние праздники россияне будут отдыхать до 8 января. Затяжные каникулы для многих становятся настоящей проблемой, так как вернуться потом в рабочий ритм большой стресс.

Психолог Татьяна Воргуль составила чек-лист безболезненного возвращения на работу после перерыва.

Эксперт советует гармонично распределить время отдыха. Пусть присутствует и диванный вариант с мисочкой «оливье», и встречи с друзьями, физические активности.

- Помните, что желудок мало что помнит, а вот спина, наоборот, отзовется болью от отдыха в стиле тюленя. Мозг же, «насытившись» эмоциональными событиями будет питать вас в серости трудовых будней, — рекомендовала собеседник ФАН.

Если есть возможность, стоит отправиться в путешествие. В России сейчас много вариантов зимний развлечений. Главное правильно рассчитать новогодний бюджет, потому что траты в это время увеличиваются.

Сэкономить можно с помощью скайсерфинга – это путешествия по обмену. Сейчас на специальных сервисах можно запросто найти людей, родных по духу, и «обменяться» городами. Сэкономить также можно благодаря сезону скидок. К тому же, траты легко разделить с компанией – это поход в баню или поездку за город.

Режим «ленивого отдыха» в период новогодних каникул тоже не стоит отметать.

- Позвольте себе зарядиться в покое и замените слово «лень» на «энергосберегающий режим». Не забывайте про режим питания, питьевой режим, - отмечает психолог.

А в случае набора лишних килограммов не спешите себя ругать, просто дайте шанс на восстановление.

Готовиться к рабочим ритмам нужно начать заранее. Если не успели отдохнуть, то впереди еще пара деньков, которые можно провести с пользой для себя.

В понедельник распланируйте всю неделю, разделив дела на три группы: «очень важные» (отчеты, письма, мероприятия, которые нельзя откладывать), «дела, которые могут немного подождать», «дела не требующие спешки».

- Умение распределять повысит вашу эффективность и позволит включиться в работу постепенно, разрешите себе небольшие перерывы на общение с коллегами или просмотр фото, которые удалось сделать на новогодних каникулах, — рекомендовала эксперт.

Настройтесь, что первый рабочий понедельник – это не просто начало работы, а начало новой страницы в жизни.

А тем временем, аналитики провели опрос и выяснили, что основными статьями расходов перед Новым годом для россиян являются продукты и подарки. в общей сложности на новогодний стол жители страны планируют потратить до 25 тыс. рублей: от 10 тыс. до 15 тыс. планируют потратить 32,6% респондентов, от 15 тыс. до 25 тыс. — 25,8%, от 5 тыс. до 10 тыс. — 28%, сообщает RT.

Тем временем, эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитированной. Последнюю частенько выдают за натуральный продукт, сообщает "Свободная пресса".